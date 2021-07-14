Тетяна Тулайдан врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей

Під час нещодавньої негоди на Рахівщині дівчинка, не побоявшись грози та страшної стихії, врятувала свого брата та трьох сусідських дітей. Тоді річка Чорна Тиса вийшла з берегів і зносила все на своєму шляху.

Про вчинок сміливої дитини розповів голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков на своїй сторінці в Facebook.

За словами чиновника, коли почалася повінь, Тетяна з маленьким братиком була одна вдома, батьки працювали в полі.

Юна дівчинка, не злякалася грози і страшної стихії і не розгубилася. Коли вода почала прибувати до будинку, вона вимкнула вдома всю електрику, взяла семирічного братика Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки. Там було ще четверо переляканих дітей, а води в будинку - по коліно.

Тетяна заспокоїла малюків і забрала назад до свого будинку, відвівши на другий поверх, де вони в безпеці дочекалися батьків.

"Подивіться в ці очі - в них немає страху. Це очі справжнього героя-Тетяни зі Стьобного, на Рахівщині", – підкреслив чиновник.

Нагадаємо, що перехожа героїчно рятувала дитину від наркоманів у Дніпрі.

Як повідомляла Politeka, батьки відмовилися від дівчинки, яка врятувала чотирьох дітей з вогню.

Також Politeka писала, що пенсіонерку рятують у Дніпрі, старенька опинилася в полоні стихії.