Між директором школи та батьками стався скандал

Так, у Запоріжжі в школі № 91 директор написала заяву в поліцію з приводу крадіжки шкільного майна і зажадала провести бесіду з мамою, яка наважилася на такий крок.

Про це на сторінці в Facebook повідомила голова Громадського руху "Хочу вчитися" Катерина Звєрєва.

Волонтер зазначила, що килим не можна було вкрасти у школи, адже купили його за батьківські гроші і не передавали на баланс навчального закладу. Річ просто припадала пилом в школі чотири роки.

"Килим, який так був потрібен і який батьки придбали для своїх дітей, а це дуже важливо, адже головне заклинання, яке працювало - "це все для ваших дітей", виявився не потрібним і взагалі не підходящим після перевірки Держпродспоживслужби, через півроку після покупки... і перемістився в шафу. Де і простояв до кінця четвертого, поки про нього не згадали батьки", - зазначила Звєрєва.

Волонтер уточнила, що гроші від продажу килима знаходяться у батьків на потреби дітей у новому навчальному році, адже ніхто не сумнівається, що вони будуть.

Нагадаємо, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.

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