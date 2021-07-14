Між директором школи та батьками стався скандал
Так, у Запоріжжі в школі № 91 директор написала заяву в поліцію з приводу крадіжки шкільного майна і зажадала провести бесіду з мамою, яка наважилася на такий крок.
Про це на сторінці в Facebook повідомила голова Громадського руху "Хочу вчитися" Катерина Звєрєва.
Волонтер зазначила, що килим не можна було вкрасти у школи, адже купили його за батьківські гроші і не передавали на баланс навчального закладу. Річ просто припадала пилом в школі чотири роки.
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"Килим, який так був потрібен і який батьки придбали для своїх дітей, а це дуже важливо, адже головне заклинання, яке працювало - "це все для ваших дітей", виявився не потрібним і взагалі не підходящим після перевірки Держпродспоживслужби, через півроку після покупки... і перемістився в шафу. Де і простояв до кінця четвертого, поки про нього не згадали батьки", - зазначила Звєрєва.
Волонтер уточнила, що гроші від продажу килима знаходяться у батьків на потреби дітей у новому навчальному році, адже ніхто не сумнівається, що вони будуть.
Нагадаємо, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.
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