В Україні буде зафіксована найбільша температура серед європейських країн
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, вже 15 числа по всій території країни температура підніметься до 30-35 зі знаком "+", але спека піде на спад вже з 20 липня.
Спочатку "попустить" захід країни, а за ним похолодає на Сході і в південних областях.
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В українському гідромедцентрі вже попередили, що 14 липня у західних, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській, 15-16 липня у західних, північних, східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, у Криму на зміну сильним зливам прийшов град, який розігнав відпочиваючих.
Як повідомляла Politeka, рятувальники і синоптики попередили українців про сильну спеку.
Також Politeka писала, що Житомир постраждав від злив і ураганного вітру.