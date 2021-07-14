В Україні буде зафіксована найбільша температура серед європейських країн

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, вже 15 числа по всій території країни температура підніметься до 30-35 зі знаком "+", але спека піде на спад вже з 20 липня.

Спочатку "попустить" захід країни, а за ним похолодає на Сході і в південних областях.