Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра МВС

Як передає Politeka.net, голоси "за" віддав 291 народний депутат.

Глава МВС написав заяву про відставку 13 липня. Текст заяви, а також пряма мова Авакова були опубліковані на офіційному сайті МВС. Зокрема, міністр повідомив, що подає заяву про відставку згідно з частиною першою статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

Зазначимо, що Арсен Аваков перебував на посаді глави МВС з 2014 року.

На місце нового глави МВС можуть призначити Дениса Монастирського - голову Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.





Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України призначає на посаду Верховна Рада України в установленому законодавством порядку.

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