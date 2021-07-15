У Києві продавці морозива побили покупця
Так, у ботанічному саду Фоміна стався мовний скандал-продавщиця морозива відмовилася обслуговувати покупця українською, а її чоловік нібито побив киянина, пише у Фейсбук Володимир Олівець.
"Мене побили за українську мову! Не думав, що доживу до такого, але сьогодні сталося. Продавщиця в ботсаду імені Фоміна навідріз відмовляється обслуговувати українською, а її чоловік-напарник, з характерним татуюванням на плечі, ще й б'є", - написав Олівець.
До слова, в Києві раніше розгорівся мовний скандал в тенісному таборі, який знаходиться в Києві.
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Викладачі академії змусили україномовну дитину спілкуватися російською мовою.
За словами жінки, коли вона забирала свого сина з навчання, він їй сказав, щоб вона не розмовляла українською: "Тихо мама, у нас тут треба російською розмовляти". А самі вожаті ображали українську мову при ній і говорили, що вона нікому не потрібна.
Після обурення жінки в тенісній академії її запевнили, що подібного більше не повториться, а всі їхні співробітники тепер будуть спілкуватися державною мовою.
Нагадаємо, язиковий скандал навколо Довбика не вщухає.
Як Politeka писати, викладач з Одеси потрапив у мовний скандал.
Також Politeka повідомляла, що одеський викладач публічно образив українську мову.