На Хмельниччині чоловік підірвав гранату
Як передає Politeka.net, подробиці трагедії повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Інцидент стався в місті Кам'янець-Подільський. Спочатку люди почули звуки схожі на постріли, але все виявилося куди страшніше.
"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією-гранати", - повідомили в поліції.
За попередньою інформацією, в результаті вибуху постраждало шестеро-серед них 4-річна дитина.
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Людей госпіталізували до лікарні.
Як з'ясувалося вибух організував чоловік у стані алкогольно сп'яніння. Його вже затримали правоохоронці.
Варто відзначити, що за останні роки в Україні збільшилася кількість злочинів, скоєних під дією алкоголю.
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