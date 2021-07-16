На Хмельниччині чоловік підірвав гранату

Як передає Politeka.net, подробиці трагедії повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Інцидент стався в місті Кам'янець-Подільський. Спочатку люди почули звуки схожі на постріли, але все виявилося куди страшніше.



"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією-гранати", - повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, в результаті вибуху постраждало шестеро-серед них 4-річна дитина.

Людей госпіталізували до лікарні.

Як з'ясувалося вибух організував чоловік у стані алкогольно сп'яніння. Його вже затримали правоохоронці.

Варто відзначити, що за останні роки в Україні збільшилася кількість злочинів, скоєних під дією алкоголю.