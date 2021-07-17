В українській столиці знову спалахнув мовний скандал

Компанія AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка назвала українську мову "мерзенною".

Про це компанія повідомила в Instagram.

Так, киянка Анастасія заявила, що ненавидить українську мову і вважає її "мерзенною", пізніше уточнила, що взагалі "не перетравлює" державну мову.

"Я не люблю укр мову, тому що звучить вона бридко", - заявила блогерка.

Компанія незабаром відреагувала на заяву дівчини, яка проходила у них стажування.

До слова, в Києві раніше розгорівся мовний скандал в тенісному таборі, який знаходиться в Києві.

Викладачі академії змусили україномовну дитину спілкуватися російською мовою.

За словами жінки, коли вона забирала свого сина з навчання, він їй сказав, щоб вона не розмовляла українською: "Тихо мама, у нас тут треба російською розмовляти". А самі вожаті ображали українську мову при ній і говорили, що вона нікому не потрібна.

Після обурення жінки в тенісній академії її запевнили, що подібного більше не повториться, а всі їхні співробітники тепер будуть спілкуватися державною мовою.

Нагадаємо, мовний скандал навколо Довбика не вщухає.

Як Politeka писати, викладач з Одеси потрапив у мовний скандал.

Також Politeka повідомляла, що одеський викладач публічно образив українську мову.