В українській столиці знову спалахнув мовний скандал
Компанія AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка назвала українську мову "мерзенною".
Про це компанія повідомила в Instagram.
Так, киянка Анастасія заявила, що ненавидить українську мову і вважає її "мерзенною", пізніше уточнила, що взагалі "не перетравлює" державну мову.
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"Я не люблю укр мову, тому що звучить вона бридко", - заявила блогерка.
Компанія незабаром відреагувала на заяву дівчини, яка проходила у них стажування.
До слова, в Києві раніше розгорівся мовний скандал в тенісному таборі, який знаходиться в Києві.
Викладачі академії змусили україномовну дитину спілкуватися російською мовою.
За словами жінки, коли вона забирала свого сина з навчання, він їй сказав, щоб вона не розмовляла українською: "Тихо мама, у нас тут треба російською розмовляти". А самі вожаті ображали українську мову при ній і говорили, що вона нікому не потрібна.
Після обурення жінки в тенісній академії її запевнили, що подібного більше не повториться, а всі їхні співробітники тепер будуть спілкуватися державною мовою.
Нагадаємо, мовний скандал навколо Довбика не вщухає.
Як Politeka писати, викладач з Одеси потрапив у мовний скандал.
Також Politeka повідомляла, що одеський викладач публічно образив українську мову.