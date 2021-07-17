Жителям України, які невчасно платять за комуналку, почали надсилати платіжки зі штрафами

Абоненти "Київтеплоенерго" почали отримувати платіжні квитанції, в яких окрім сум за опалення та гарячу воду, вказані додаткові цифри. Як пояснив "Громадському радіо" директор "Енергозбуту" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатин, спеціальні фінансові санкції пред'являють українцям відповідно до Цивільного кодексу.

Додатково платитимуть ті українці, які мають заборгованість. А таких чимало: наприклад, у Києві станом на 1 липня борг за опалення і гарячу воду склав 3,5 мільярди гривень.

"3% річних нараховуються на залишок заборгованості. Втрати підприємства від інфляційних процесів розраховуються щомісячно на залишок від заборгованості, враховуючи щомісячний індекс інфляції", – розповідає представник підприємства.

Варто відзначити, що крім опалення з 1 серпня також виростуть ціни і на електроенергію. Замість одного тарифу введуть відразу чотири: найвищий з них (при споживанні більше 500 кВт*год на місяць) складе більше 3 грн за кВт*год, а найнижчий (при споживанні до 100 кВт*год) залишиться на рівні 1,68 грн за кВт*год.

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