Українців чекають жорсткі перевірки, які загрожують скасуванням виплат

Українських одержувачів соцвиплат чекають перевірки, в результаті яких пенсіонерів можуть позбавити наданих державою коштів, пише sud.ua.

У Пенсійному фонді визначили п'ять категорій людей, яким можуть відмовити в отриманні пенсії:

  • люди, у яких є помилка в прізвищі в пенсійному документі;
  • пенсіонери, які отримують виплати за фальшивими документами;
  • українці які у свій час жили за кордоном
  • ті, хто не отримував свою пенсію останні пів року незалежно від причини;
  • переселенці, або ті, хто переїхав, але не звернувся до відділення ПФУ з проханням про перепризначення виплат.

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У ПФУ мають право позбавити пенсій за своєю ініціативою без рішення суду, а вимагати відновити пенсійні виплати доведеться в суді.

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Зазначимо, з 1 липня 400 тисяч військових пенсіонерів отримуватимуть щомісячні доплати, а розмір мінімальної пенсії становитиме 3854 гривень.

А з жовтня цього року українці старше 75 років отримають додаткові пенсійні виплати в розмірі 400 гривень.

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Відомо, що в березні цього року в Україні провели індексацію для більшості пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн осіб.

Таким чином, середній розмір пенсії на зараз в Україні склав 3 778 грн.

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