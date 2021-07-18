Українців чекають жорсткі перевірки, які загрожують скасуванням виплат

Українських одержувачів соцвиплат чекають перевірки, в результаті яких пенсіонерів можуть позбавити наданих державою коштів, пише sud.ua.

У Пенсійному фонді визначили п'ять категорій людей, яким можуть відмовити в отриманні пенсії:

люди, у яких є помилка в прізвищі в пенсійному документі;

пенсіонери, які отримують виплати за фальшивими документами;

українці які у свій час жили за кордоном

ті, хто не отримував свою пенсію останні пів року незалежно від причини;

переселенці, або ті, хто переїхав, але не звернувся до відділення ПФУ з проханням про перепризначення виплат.

У ПФУ мають право позбавити пенсій за своєю ініціативою без рішення суду, а вимагати відновити пенсійні виплати доведеться в суді.

Зазначимо, з 1 липня 400 тисяч військових пенсіонерів отримуватимуть щомісячні доплати, а розмір мінімальної пенсії становитиме 3854 гривень.

А з жовтня цього року українці старше 75 років отримають додаткові пенсійні виплати в розмірі 400 гривень.

Відомо, що в березні цього року в Україні провели індексацію для більшості пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн осіб.

Таким чином, середній розмір пенсії на зараз в Україні склав 3 778 грн.

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