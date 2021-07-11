До конца текущего года поднимать пенсионные выплаты будут еще несколько раз
Увеличится минимальная пенсия для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил требования по стажу. На увеличение выплат повлиял рост минимальной зарплаты.
Об этом говорится в опубликованной Кабмином бюджетной резолюции.
В 2022 году предусмотрели размер минимальной зарплаты в размере 6900 грн. По закону украинцы после 65 лет и при условии наличия полного стажа имеют право на пенсию, размер которой не может быть меньше 40%. Так, гарантированная выплата с 2021-го до 2022-го вырастет с 2400 до 2760 грн.
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При этом в Украине увеличат и надбавки за стаж. Норма стажа для мужчин в Украине составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет. При этом до 1 июля прибавка составляла всего 177 грн, а сейчас смогут получать дополнительно 185 грн в месяц.
Стоит отметить, что согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля этого года повысился пенсионный возраст для женщин с 59 лет и 6 месяцев до 60 лет.
Напомним, размер пенсий в Украине увеличится, кому светит прибавка после перерасчета.
Как сообщала Politeka, пенсия в 10 тысяч гривен, украинцам объяснили, как ее получить.
Также Politeka писала, что украинцам массово пересчитают выплаты, кто получит прибавку уже в июле.