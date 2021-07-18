Украинцев ждут жесткие проверки, которые грозят отменой выплат
Украинских получателей соцвыплат ждут проверки, в результате которых пенсионеров могут лишить предоставляемых государством средств, пишет sud.ua.
В Пенсионном фонде определили пять категорий людей, которым могут отказать в получении пенсии:
- люди, у которых есть ошибка в фамилии в пенсионном документе;
- пенсионеры, получающие выплаты по фальшивым документам;
- украинцы которые одно время жили за границей
- те, кто не получал свою пенсию последние полгода вне зависимости от причины;
- переселенцы, или те, кто переехал, но не обратился в отделение ПФУ с просьбой о переназначении выплат.
В ПФУ имеют право лишить пенсий по своей инициативе без решения суда, а требовать возобновить пенсионные выплаты придется в суде.
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Отметим, с 1 июля 400 тысяч военных пенсионеров будут получать ежемесячные доплаты, а размер минимальной пенсии составит 3854 гривен.
А с октября этого года украинцы старше 75 лет получат дополнительные пенсионные выплаты в размере 400 гривен.
Известно, что в марте этого года в Украине провели индексацию для большинства пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулся почти 8 млн человек.
Таким образом, средний размер пенсии на сейчас в Украине составил 3 778 грн.
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