В Одеській області потонули батько з сином

18 липня, в селищі Затока Білгород-Дністровського району знайшли тіло 13-річного хлопця, намагаючись врятувати якого потонув батько, передає "Суспільне".

У пошуку зниклої дитини брали участь рятувальники, водолази і поліцейські.

Вони обстежили 800 квадратних метрів дна, 30 квадратних кілометрів поверхні води і п'ять кілометрів берегової смуги.

Нагадаємо, в Одесі відпочиваючим не завадило купатися і засмагати тіло чоловіка, яке пролежало на пляжі близько чотирьох годин.

Близько 8 години ранку з моря дістали тіло літнього чоловіка, який потонув. Особу його швидко встановили завдяки пенсійному посвідченню. Чоловікові було 83 роки.

Потопельника поклали біля берега і прикрили простирадлом. Тіло забрали через 4 години і весь цей час біля нього купалися і загоряли відпочиваючі, в тому числі і діти.

Нагадаємо, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".

Ще Politeka писала, що трагедія трапилася з чоловіком на пляжі в Одесі, відео: "відпочиваючим було байдуже".

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