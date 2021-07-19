Діти розуміли, що більше не повернуться в рідні землі

Випускників з окупованого Криму і Донбасу, які хотіли вступати до вузів України, батьки вивозили заздалегідь і з великими складнощами. Батьки говорили, що везуть дітей в гості до бабусь і дідусів, і давали гарантії повернення з дітьми.

Про це розповів ректор Одеського державного університету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін.

За його словами, з Донецької області підлітків вивозили через Росію, оскільки випускників шкіл не пропускають через контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування.



"Ці діти усвідомлюють, що додому вони вже не повернуться, вони для себе прийняли таке рішення", – заявив ректор.

Батьки повідомили ректору, що державні окупаційні органи РФ вже сьогодні розшукують їхніх дітей. Вони обґрунтовують це необхідністю хлопцям бути на літніх зборах з військової підготовки. І ще невідома реакція так званих ватажків ДНР по відношенню до батьків, після їх повернення додому без дітей.

"На тимчасово окупованих територіях підлітків відправляють в літні табори, на військові збори. Батьки бояться повертатися додому, не розуміють, що з ними самими там тепер буде, як окупанти відреагують, що діти не повернулися", – зазначив Аброськін.



Нагадаємо, випускникам у 2021 доведеться складати платні Тести ЗНО.

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