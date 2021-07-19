Стрільців правоохоронцям затримати поки не вдалося
Інцидент стався в суботу, 17 липня, коли водій рухався по Центральному мосту. В автобус, який курсує за маршрутом 124-а, з боку лісосмуги на Лівому березі стріляли невідомі.
Про це ТСН повідомили у прес-службі патрульної поліції області.
У поліції розповіли, що прибувши на місце, вони виявили транспортний засіб і водія. Він пояснив, що, коли рухався по мосту, з правого боку невідомі в кількості п'яти чоловік зробили постріл в напрямку автобуса з предмета, схожого на пістолет.
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В результаті обстрілу в авто "вилетіло" бічне вікно, а люди були дуже налякані.
Правоохоронці обстежили територію лісосмуги, однак стрільців не виявили. Не знайшли їх і за станом на ранок понеділка, 19 липня.
Правоохоронці встановлюють деталі інциденту. Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку.
Варто зазначити, що стрільба з вогнепальної або холодної метальної зброї в невідведених місцях з порушенням встановленого порядку тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.
Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.
Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.