Дебютував у кіно ще в дитинстві

Пішов з життя відомий український і радянський актор Володимир Судьїн, кар'єра якого почалася ще в юні роки з фільму «Нерозлучні друзі»

Знаменитий артист театру і кіно помер 14 липня в Києві, не доживши до свого 83-річчя трохи більше двох тижнів. Причина смерті артиста поки не розкривається.

Судьїн народився в Києві 29 липня 1938 року і за своє життя зробив великий внесок у розвиток акторської та режисерської майстерності в Україні.

Він дебютував у кіно ще в 1952 році, виконавши головну роль у відомому пригодницькому фільмі для дітей «Нерозлучні друзі». Його персонаж, Вадим Попов, запам'ятався і полюбився багатьом глядачам.

Крім цього Судьїн зіграв у таких відомих фільмах, як «Киянка», «Прапори на вежах» і «Це було навесні».

На рахунку Судьїна також безліч театральних постановок, в яких він виступав в якості режисера. Крім цього актор викладав основи режисури, а також майстерність актора в українських вузах. Судьїн також був автором безлічі публікацій в українських журналах, присвячених мистецтву.

Нагадаємо, у 23 роки пішов з життя відомий актор, якого любили всі.

Як повідомляла Politeka, несподівано помер знаменитий актор, в мережі обговорюють його останні слова і фото.

Також Politeka писала, що не стало відомої актриси, яка прославилася драматичними ролями.