Медуз виносить тисячами на пляжі Азовського моря

Берег в українському курорті Приморському Посаді, як і багато інших місць літнього відпочинку, завалений мертвими медузами. Влада застосувала важку техніку, щоб почистити від медуз пляж.

Відео з прибиранням пляжу опублікувало місцеве видання РИА-Мелітополь.

На кадрах видно, що курортне село в Мелітопольському районі Запорізької області, як і багато інших місць літнього відпочинку, завалене медузами. Неможливо навіть підійти до води. Щоб забезпечити відпочиваючим доступ до води мертвих медуз прибирають екскаватором.

Варто відзначити, що в цьому році багато туристів скаржаться на величезне скупчення медуз в Азовському морі. Так, до берега Бердянська, Приморська і Приморського Посада підпливають медузи-корнероти, які боляче жалять. Відпочиваючі самі намагаються почистити море: дістають медуз з води і "складують" на пляжах. Подекуди їх навіть вивозять тачками.

Відзначається, що найменше медуз серед курортів Запорізької області зараз в Приморську.

Медузи масово з'являються біля берегів запорізьких курортів, коли вода в Азовському морі прогрівається до 28-30 ° С. Зараз вона саме такої температури. Як тільки похолодає - медуз стане менше.

Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

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