Вчора в деяких регіонах України було гучне і видовищне прощання з жарким сезоном

У селі Миронівка Білоцерківського району Київської області випав град розміром з яйце. А в селі Верхня Дубечня у Вишгородському районі на Київщині пронісся буревій, який зніс дахи, з коренем вирвав дерева і навпіл зламав електроопори.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всього в Київській області за минулу добу кількість опадів місцями склала 56-66 мм.

Ураган тривав недовго, проте лиха наробив істотного. Ще з ночі місцеві почали прочищати завалені деревами стежки до дворів. Наступного дня спиляли надламані дерева, які загороджували дорогу.

У когось із жителів дерева завалилися на господарські будівлі, місцями вітром з дахів зірвало металеве укриття, пошкодивши автомобілі.

В результаті негоди під Києвом залишилися без "світла" жителі більше ста селищ. На місця вже відправлені відповідальні служби для усунення проблем.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що український курорт перетворився на "брудне болото", відео.

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