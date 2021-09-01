1 вересня в ряді областей України збережеться підвищений рівень небезпеки
Так, у Закарпатській області та Карпатах метеорологи оголосили перший рівень небезпеки. Там очікують значні дощі та грози. Крім того. Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в деяких регіонах України.
Про це повідомляє прес служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.
На річках Закарпатської області 1 вересня рівень води може підвищитися до 1 метра. Однак значного підтоплення територій не прогнозують. Про це повідомив Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.
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У гірських районах буде загроза селів і зсувів. Там буде триматися другий рівень небезпеки.
В Українському гідрометеорологічному центрі зазначили, що в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях 1 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Варто зазначити, що осіннє похолодання спочатку слід чекати на Заході та півночі України. Температура повітря знизиться до + 14 і +16 градусів. Крім того, на заході температура вже 3 вересня досягне +13 градусів.
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