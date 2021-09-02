У Дніпрі дідусь регулярно витягував фрагменти бруківки з пішохідної доріжки і клав їх у свою сумку.

Літнього чоловіка за ці дні помітили мешканці та опублікували його фото на Facebook-сторінці «Наш Тополя 1».

"Величезне прохання не давати таким скромним вандалам ламати і розбирати те, що було зроблено для нас усіх", — зазначив автор знімків.

За словами очевидців, чоловік кілька днів поспіль поетапно розбирав бруківку. Вони припустили, що за час своєї «роботи» він встиг забрати десятки плиток. Автор фотографій поскаржився на те, що після дій літнього чоловіка на пішохідній доріжці утворилися ями, через які перехожі можуть спіткнутися і впасти.

Для яких цілей чоловік забирав елементи пішохідної доріжки собі в даний час залишається невідомим. Коментатори відзначили, що літній чоловік з'являється в зазначеному місці практично щодня.

Дніпряни розповіли, що дідуся вже кілька разів проганяли, але він повертається до бруківки знову. Коментатори пропонують відшукати місце, в яке чоловік відносить фрагменти бруківки, а після повернути їх назад. Його самого пропонують покарати. Велика частина коментаторів будує різні здогади про те, навіщо чоловік вирішив зайнятися своїм незаконним ремеслом.

Нагадуємо, що в українському місті знайшли масове поховання

Як повідомляла Politeka, малолітні вандали влаштували погром на кладовищі

Також Politeka писала, що молоді вандали зухвало поглумилися над пам'яттю жителів Одеської області