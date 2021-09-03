Командир спецназу, Герой України Олександр Петраковський помер під час операції після того, як сім років провів у комі.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов в Facebook.

За словами Бутусова, серце військового зупинилося через лікарську помилку. Олександр Петраковський помер наприкінці серпня, а поранення отримав на Донбасі 7 років тому. У 2014 році, влітку, він отримав поранення в голову.

Журналіст розповів, що отримане поранення не було важким. Захисника України у віці 26 років забрали до лікарні. Його стан був стабільним. Бутусов впевнений, що лікарі зробили грубу помилку і вставили трубку апарату штучної вентиляції легенів невірно.

Це призвело до того, що пацієнт задихнувся на початковому етапі операції, а його серце перестало битися. Солдат впав у кому. За словами журналіста, лікарську помилку медики спробували приховати. Для цього офіцера з пораненням перевезли до Львова з Харкова і помістили у військовий госпіталь.

Грунтуючись на звіті про лікування солдата журналіст називає лікування небезпечним і безграмотним. За словами журналіста саме брехня низки медиків призвела до смерті пораненого офіцера. Бутусов підкреслив, що поки пацієнта виводили з коми, втратили час. Потерпілий пролежав у Львівському госпіталі більше сорока днів.

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