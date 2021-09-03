Жорстокий напад на випадкову перехожу стався у Рівному

Два 15-річних брата-близнюка вирішили перевірити як це, коли людину ранять ножем. Під руку нелюдям попалася 42-річна жертва. Момент нападу зафіксувала камера відеоспостереження, передає "ТСН".

Жінка спокійно йшла по тротуару і розмовляла по мобільному телефону, коли на неї напав один з братів в жовтій курточці з капюшоном. Хлопець вдарив нещасну кілька разів, при чому "добивав" вже лежачу, після чого вони з братом швидко зникли з місця події.

Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати підозрюваних. Вони були вже вдома. За версією поліції, близнюки дивилися жорстокі мультфільми і комп'ютерні ігри і вирішили перевірити, як це в реальності. Школяреві загрожує від 3 до 7 років за гратами. Його брат поки проходить у цій справі як свідок.

Потерпілу доставили до лікарні та прооперували, її життю, на щастя, нічого не загрожує.

Рівненський міський суд прийняв рішення про запобіжний захід підліткові поки триває слідство. Незважаючи на вимоги прокурора відправити підозрюваного в ізолятор, його відпустили додому з електронним браслетом - під цілодобовий домашній арешт.

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