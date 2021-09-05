Експерт назвала щасливчиків, яким пощастить з 6 по 12 вересня

В найближчі сім днів удача буде супроводжувати у всіх справах, більше ніж іншим, представників чотирьох знаків Зодіаку. Про це розповіла таролог Ольга Соломка, передає "Обозреватель". Овни і Скорпіони будуть купатися у фінансовому благополуччі, Рак нарешті зможе насолодитися плодами своєї праці, а для Водоліїв настане ідеальний час, щоб відпочити.

Овен

У фінансових питаннях овнам сильно пощастить, очікується великий приплив коштів, а також можливостей їх заробити. Овнам можуть заплатити як за раніше виконану роботу або ж дати аванс на майбутнє.

Рак

Люди, народжені під сузір'ям Рака, будуть насолоджуватися хвилинкою слави і піднімуться ще вище в очах оточуючих. Раки поведуть за собою, показуючи вірний шлях, може, і не легкий, але неодмінно успішний. Перемоги будуть досягатися одна за одною.

Скорпіон

Великі гроші зваляться на Скорпіонів, які, схоже, потраплять на золоту жилу. Можливо, це будуть плоди успішного бізнесу, а, може, з'являться багаті родичі, які охоче поділиться значними доходами.

Водолій

Настане сприятливий час, коли можна дозволити собі відкласти всі справи і просто відпочити. Таролог радить Водоліям розслабитися і, можливо, відправитися у відпустку.

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