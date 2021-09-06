Чоловікові не подобається, що він не може виспатися після роботи.

У місті Одеса чоловік протягом п'яти днів виганяє дружину і двомісячну дитину з дому через гучний плач малюка.

Про це повідомляють Новини Одеси.

За словами свідків, мама влаштовується поруч з коляскою, в якій знаходиться дитина, і ночує на дитячому майданчику біля будинку. Чоловік жінки і батько малюка аргументує свою поведінку неможливістю виспатися після важкого робочого дня, оскільки йому заважає дитячий плач.

Притулком для мами і дитини ночами служить дитячий манеж для ігор. Глава сім'ї настільки втомлюється на роботі, що не турбується про безпеку дружини і їхнього сина, які змушені ночувати на вулиці. На відзнятих очевидцями кадрах можна побачити, як мати дитини ночує безпосередньо на підлозі, а коляска з дитиною стоїть поруч з нею.

При цьому, мати дитини відмовляється йти в поліцію, щоб складати заяву на свого чоловіка. Коментатори опублікованого в мережі відео відзначили, що можливо мати маленького плаче дитини те, що відбувається влаштовує, або вона впевнена, що їй ніхто не допоможе. Також користувачі соціальних мереж в коментарях порадили матері якомога швидше відшукати вихід із ситуації і подбати про власну безпеку, а також безпеку малюка.

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