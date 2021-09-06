У лікарні, не приходячи до тями, помер маленький житель Черкас, над яким знущалися вдома

Семирічного Андрійка не стало ввечері 5 вересня, медики два тижні боролися за його життя, але травми виявилися занадто серйозними. Про смерть хлопчика повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький, пише Укрінформ.

Нагадаємо, хлопчика доставили в реанімаційне відділення лікарні 24 серпня з численними травмами різного ступеня тяжкості, зокрема з гематомою голови, пролежнями, рваними ранами на обличчі (відсутня частина вуха і прокушена губа) і статевих органах. Спочатку дитина могла дихати самостійно, але потім почали відмовляти органи і вона впала в кому. Лікарі робили все можливе, але дорогоцінний час для порятунку життя Андрійка був втрачений.

В даний час заарештовані нерідні бабуся і дідусь Андрійка за статтею "залишення в небезпеці" (батьки вітчима дитини), у яких раніше вже були проблеми з законом.

Бабуся Андрія

Мама і тато хлопчика перебували під час трагедії в Києві. У Андрюші є також трирічна сестричка, за якою теж стежили бабуся з дідусем.

Андрій з батьками

Попередньо озвучувалася версія, що хлопчика покусали собаки. Бабуся Андрійка стверджує, що він впав з купи цегли, що лежить у них у дворі, і погано йому стало, немов, буквально в ніч на 24 серпня.

Українці активно коментують те, що трапилося:

"Це як? Так вони обидва винні в рівній мірі. Ну як так?? Обох під суд!"

"два питання - безхазяйні сабаки і безхазяйні діти... куди дивилася влада?"

"Царство Небесне невинній душі..."

"Над дитиною знущалися, бачила я відео з тією "бабусею", там така собака скажена, що навіть поліцейські її боялися. Ось ця стара вовчиця і катувала дитину. Так, іноді рідні гірше собак. Маленький страждалець, невже серед оточуючих ніхто не зміг захистити дитину?!!! Люди, люди ... у який страшний час ми живемо..."

Нагадуємо, що трагедія на лінійці першокласників в українській школі: швидка не змогла допомогти

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