Київський монумент Дружби Києва з Москвою знесли

Такою новиною похвалилася депутатка Київради Аліна Михайлова.

"В принципі, це вся новина, яку вам потрібно знати. Якщо ви осудних поглядів - можете вже відкорковувати шампанське і святкувати неділю", - заявила вона.

Раніше за таке рішення проголосувала Київрада 80 голосами "за".

"Круто, а можете в тему До посту пояснити як так вийшло що на найбільшому пам'ятнику в Києві" Батьківщині-матері " досі величезний серп і молот? Постійно бачу на Ютубі відео як хтось робить сюжет про Київ і там обов'язково ця ганьба. Воно ж ніби підпадає під декомунізацію, чому досі не замінили на тризуб?", " чому ви все не знищуєте, що комуністи побудували? Я питаю вас? Всі ГЕС, ТЕЦ, заводи і так далі? Хоча, багато в чому вже влада досягла успіху, багато заводів вже знищені. Але ще скільки треба знищити, роботи багато!!!! Адже це буде справжня декомунізація! Давайте, треба все знищити, щоб нічого не нагадувало про СРСР", - сперечаються українці в мережі.

До слова, українка обізвала Львів "дірою" і потрапила в скандал.

На відео Карина Біда каже, що на неї "навалив смуток" через розуміння, що відпочинок добігає кінця і потрібно повертатися в "дірку".

"Ще два тижні і назад до Львова, в цю дірку. Дуже прикро", - каже дівчина на відео.

Українці висловили обурення словами блогерки. На її сторінці стали з'являтися гнівні коментарі, які вчать дівчину любити свою рідну землю. Багато радять їй переїхати в інше місто, яке вона не вважає "дірою".

Нагадаємо, дівчина-блогер записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.

Як повідомляла Politeka, кумир української молоді відібрав у дівчинки подарований iPhone.

Також Politeka писала, що мешканка Маріуполя записала відео, в якому образливо відгукувалася про ЗСУ.