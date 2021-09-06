Киевский монумент дружбы Киева с Москвой снесли

Такой новостью похвасталась депутат Киевсовета Алина Михайлова.

"В принципе, это вся новость, которую вам нужно знать. Если вы вменяемых взглядов - можете уже откупоривать шампанское и праздновать воскресенье", - заявила она.

Ранее за такое решение проголосовал Киевсовет 80 голосами "за".

"Круто, а можете в тему к посту объяснить как так получилось что на самом большом памятнике в Киеве "Батькивщине-матери" до сих пор огромный серп и молот? Постоянно вижу на ютубе видео как кто-то делает сюжет о Киеве и там обязательно этот позор. Оно же как будто подпадает под декоммунизацию, почему до сих пор не заменили на трезубец?", " почему вы всё не уничтожаете, что коммунисты построили? Я спрашиваю вас? Все ГЭС, ТЭЦ, заводы и так далее? Хотя, во многом уже власть преуспела, многие заводы уже уничтожены. Но еще сколько надо уничтожить, работы много!!!! Ведь это будет настоящая декоммунизация! Давайте, надо все уничтожить, чтобы НИЧЕГО не напоминало об СССР", - спорят украинцы в сети.

К слову, украинка обозвала Львов "дырой" и попала в скандал.

На видео Карина Бида говорит, что на нее "навалила грусть" из-за понимания, что отдых подходит к концу и нужно возвращаться в "дыру".

"Еще две недельки и обратно во Львов, в эту дыру. Очень обидно", – говорит девушка на видео.

Украинцы высказали возмущение словами блогерши. На ее странице стали появляться гневные коментарии, которые учат девушку любить свою родную землю. Многие советуют ей переехать в другой город, который она не считает "дырой".

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.