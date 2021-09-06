Бабуся Андрія Лясова, закатованого хлопчика з Черкас, розповіла, що над ним знущалися батьки і він їх дуже боявся.

Про це повідомляє «Обозреватель».

"Я була шокована. Я онука запитала: Андрійко, як це ти? А він: та ніяк-і посміхається неприродно. Він взагалі ніколи нічого не розповідав. Він їх боявся", - розповіла бабуся Ганна.

Батьків хлопчика звуть Станіслав і Анастасія. За словами бабусі, вони його часто карали. Анна три роки жила в одній квартирі з Анастасією та її колишнім чоловіком Андрієм.

Бабуся розповіла, як одного разу повернулася додому і побачила у хлопчика на голові шишку, а батьки повідомили, що це він сам бився головою об стіну. За словами бабусі, найбільше хлопчик боявся батька. Вона розповіла, що добре ставлення батька до сина було лише видимістю.

Бабуся Андрія також повідомила, що їй невідомо, яким саме чином дочка і її чоловік заробляли гроші. Відомо, що Анастасія – кухар, а Станіслав в колишні часи працював ріелтором.

Бабуся розповіла, що чоловік її дочки не виявляв інтересу до хлопчика. За її словами, малюка в перші роки життя влаштували в дитсадок, а у віці близько чотирьох років вирішили звідти забрати.

Нагадаємо, що семирічного Андрія забрали в лікарню з гематомою головного мозку, слідами від опіків, розірваними вухами і губами.

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