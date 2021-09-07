Завдяки злагодженим діям педагогів та медиків вдалося уникнути трагедії. Стали відомі подробиці нещасного випадку з підлітком із Запоріжжя

Так, 3 вересня, в гімназії №8 прямо на уроці стало погано з серцем 14-річному старшокласнику. У школі розповіли, що хлопець підняв руку і повідомив, що йому погано. Тут же він почав втрачати свідомість, йдеться в сюжеті ТСН.

Вчителька історії, яка вела урок, покликала на допомогу. Першим відгукнувся інженер з охорони праці Артур Науменко. Минулого року чоловік проходив курси з надання першої долікарської допомоги. Він зізнається, що ніколи не думав, що ці навички стануть в нагоді так скоро.

"Дитина перестала реагувати на нашатир, директор піднесла до носа йому телефон - реакції ніякої. Ну і ми почали качати. Одна справа, це вивчати в теорії, розповідати-практикуватися на манекені... А в живу - це страшно", - поділився Науменко.

За його словами, вони разом зі шкільною медсестрою робили учневі масаж серця до приїзду "швидкої". Далі була реанімація.

Про випадок порятунку хлопчика написав у себе на Фейсбук-сторінці директор Запорізького обласного центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

"Дві бригади врятували життя 14-річному хлопцеві, якому прямо на уроці стало погано. Клінічна смерть. Реанімація. Здали живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом. Нехай у нього все буде добре", - йдеться в повідомленні.

На даний момент підліток знаходиться важкому стані в реанімації. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів, так як самостійно він ще не дихає. Мама учня розповіла, що кілька місяців тому у нього діагностували важке захворювання серця, але в школі про це ніхто не знав.

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