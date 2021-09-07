Благодаря слаженным действиям педагогов и медиков удалось избежать трагедии. Стали известны подробности несчастного случая с подростком из Запорожья

Так, 3 сентября, в гимназии №8 прямо на уроке стало плохо с сердцем 14-летнему старшекласснику. В школе рассказали, что парень поднял руку и сообщил, что ему плохо. Тут же он начал терять сознание, говорится в сюжете ТСН.

Учительница истории, которая вела урок, позвала на помощь. Первым на караул откликнулся инженер по охране труда Артур Науменко. В прошлом году мужчина проходил курсы по оказанию первой доврачебной помощи. Он признается, что никогда не думал, что эти навыки пригодятся так скоро.

"Ребенок перестал реагировать на нашатырь, директор поднесла к носу ему телефон – реакции никакой. Ну и мы начали качать. Одно дело, это изучать в теории, рассказывать-практиковаться на манекене... А в живую – это страшно", – поделился Науменко.



По его словам, они вместе со школьной медсестрой делали ученику массаж сердца до приезда "скорой". Далее была реанимация.

О случае спасения мальчика написал у себя на Фейсбук-страничке директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

"Две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", - говорится в сообщении.

В настоящий момент подросток находится тяжелом состоянии в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как самостоятельно он еще не дышит. Мама ученика рассказала, что несколько месцев назад у него диагностировали тяжелое заболевание сердца, но в школе об этом никто не знал.

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