До того, як потрапити до лікарні, дівчатка їли гриби, розповіла їхня мати.

У Вінницькій області в місті Гайсин малолітні сестри чотирьох і 13 років померли в реанімації місцевої лікарні.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

За даними правоохоронців, сестер привезли в реанімації 5 вересня. У них лікарі діагностували гостре отруєння невідомою речовиною. Коли лікарі намагалися надати допомогу дітям, дівчатка померли. У поліції почали розслідування, в якому перевіряють наскільки професійно діяли медики.

За однією з версій правоохоронців, сестри могли отруїтися лісовими ягодами або грибами. Брат дівчаток також опинився в лікарні. Хлопчику 12 років. Відомо, що правоохоронці розслідують смерть дівчаток, кваліфікував її за статтею «Умисне вбивство». Наразі поліцейські проводять необхідні експертизи. Судмедекспертам належить з'ясувати справжню причину смерті дітей.

За даними видання vinnitsa.info померлі сестри жили в собі Крутогорб в багатодітній родині. Відомо, що померли вони з різницею в день – 5 і 6 вересня. За словами матері померлих дівчаток, вони їли гриби і лісові ягоди.

Відзначимо, що гриби будь-якого походження не рекомендовані до вживання дітьми, які не досягли 12-річного віку. Умисне вбивство карається в нашій країні 15-річним ув'язненням або довічним терміном.

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