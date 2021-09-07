У Запоріжжі суд оштрафував директора школи за булінг
З 2020 року директор Полтавської школи в Гуляйпільському районі принижувала учня 5 класу, в тому числі і на шкільних лінійках. Суд її за це покарав.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів адвокат Ірина Вишнякова, яка захищала в суді потерпілу сторону.
Директор школи на адресу дітей використовувала такі лайки: "Баран", "Тобі місце в клітці", "Скотиняка", "Тобі не місце в цій школі", "Двієчник", "Закрий рот", "Собака".
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Це вкрай негативно вплинуло на одного з дітей. Хлопчик не хотів відвідувати школу і замкнувся в собі. Пізніше, до знущань почали приєднуватися і учні. Батьки школяра звернулися до психолога, який підтвердив, що по відношенню до учня був булінг в школі. Тоді батьки написали заяву в поліцію.
У свою чергу директор в суді факт булінгу заперечувала і зазначила, що тільки робила зауваження учневі з приводу його неналежної поведінки на уроках.
Пізніше, в класі провели анонімне опитування і перевірку. Рішенням Комісії відділу освіти, культури, молоді та спорту Гуляйпільської райдержадміністрації було підтверджено факт булінгу. Такий же висновок надав психолог, який працював з хлопчиком.
Зрештою суд визнав директора школи винною в цькуванні учня і оштрафував на 850 гривень. Однак, не побачили підстав для того, щоб звільнити керівницю школи.
Нагадаємо, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.
Як повідомляла Politeka, українська вчителька на Полтавщині довела дитину до крайності, а покарали за все це матір школяра.
Також Politeka писала, що горе-педагог вирішила покарати дитину через відсутність ручки та погрожувала відрізати школяру палець.