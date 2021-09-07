Гірка звістка облетіла культурний світ - померла актриса і співачка Роза Тураєва
Радянська, туркменська актриса і співачка, народна артистка Туркменії Роза Тураєва померла на 84 - му році життя. Це сталося 3 вересня в Ашхабаді.
Про це повідомляють ЗМІ.
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Причиною смерті джерела з числа учнів Тураєвої називають коронавірусну інфекцію, яка не вибирає, кого вразити в черговий раз.
Роза Сапарівна Тураєва народилася в 1938 році в Мари. У 1960-му закінчила музичне училище при Державному театрі опери та балету імені Махтумкулі, в якому потім служила.
Після закінчення інституту і до 1989 року близько 30 років пропрацювала в Театрі опери та балету ім. Махтумкулі. Вона також зіграла ключові ролі в операх "Травіата" і "Ріголетто" Верді, "Севільський цирульник" Россіні, "Прекрасна Олена" Оффенбаха і "Кармен" Бізе.
Колеги відомої співачки Рози Сапарівни згадують її лише з теплотою і посмішкою. Вона була щирою, відкритою і, за великим рахунком, наївною людиною, яка у всіх бачила добро. Світ її праху.
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