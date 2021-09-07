Дівчинка прокинулася першою, а за нею і мати.

У Житомирі хлопець 22 років скоїв вбивство господині квартири, а також її дочки, яка спробувала захистити маму.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Хлопець проник в одну з квартир багатоповерхового будинку. Там він сподівався зустріти тільки 36-річну господиню. Несподівано в квартирі опинилася і її 13-річна дочка. За даними правоохоронців, трагедія сталася 4 вересня. Сусіди викликали рятувальників, оскільки побачили задимлення.

Прибулі на місце співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій усунули пожежу і знайшли в квартирі тіла дівчинки і її мами. На тілах загиблих розпізнали сліди поранень. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 22-річного хлопця. Також йому інкримінують підпал квартири.

За даними ТСН затриманий зізнався у злочині, однак підкреслив, що запланував тільки крадіжку. Молодий чоловік знав своїх жертв. Він пішов за жінкою, припустивши, що вона п'яна і засне.

Правоохоронці припустили, що загибла забула закрити вхідні двері. Хлопець увійшов і почав збирати коштовності. Дівчинка прокинулася першою, а за нею і мати. Злочинець убив обох ножем і зібрав речі. Щоб приховати сліди, він вирішив підпалити квартиру. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

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