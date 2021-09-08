Дівчині, яка поранила з арбалета двох вчителів у Полтавській школі 6 вересня, напередодні наснилося, що вона повинна когось вбити

Про це пише видання poltava.to.

Чому для атаки вона вибрала школу, в якій навчалася до 4-го класу, поки невідомо. В якості зброї дівчина вибрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

За свідченнями очевидців, дівчина зайшла в школу через один з працюючих бічних входів, і чергова її не помітила. Раніше в школі охоронцем був чоловік, проте в день нападу на вахті сиділа Літня жінка. Після події постало питання про необхідність роботи в школі професійної охорони.

Дівчина піднялася на другий поверх і вистрілила вчительці української мови та літератури в спину - не заходячи в клас, з порога. Потім завуч школи в коридорі спробувала зупинити незнайомку, запитавши, що вона тут робить - і отримала стрілу в руку. Постраждалі вчителі дівчину не знають.

Травмованих жінок швидко доставили в лікарню. Одну постраждалу вчительку відразу відпустили з лікарні на амбулаторне лікування після надання допомоги, у неї колото-різана рана руки. Стан педагога, якій стріла потрапила в спину, теж не викликає побоювань - рана виявилася несерйозною. Постраждалим 50 і 66 років.

Як додає видання kolo.news, стало відомо, що нападницю звуть Таїсія, вона закінчувала школу № 36, що в Рибцях. Там вчителі характеризують колишню ученицю як спокійну дитину. Зараз Таїсія-студентка Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога.

Повідомляється, що полтавку вже направили на психіатричну експертизу, але результати її поки невідомі.

У поліції повідомили, що дівчині повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство).

Нагадаємо, що директриса школи влаштувала знущання над дітьми, як її покарали.

Як повідомляла Politeka, стрілянина прогриміла поруч з кафе.

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