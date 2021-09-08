У квартирі однієї з п'ятиповерхівок Житомира злодій убив жінку та її доньку

Про подію передавати Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Тіла жінки та дитини з численними ножовими пораненнями виявили під час ліквідації пожежі в квартирі. Загиблими виявилися 36-річна житомирянка та її 13-річна донька, які там проживали. Від ножових поранень вони загинули на місці.

З будинку зникли всі гроші і ювелірні вироби, тому головним мотивом в поліції називають пограбування, - повідомляє ТСН.

Повідомляється, що в той вечір жінка була в кафе з друзями, додому повернулася пізно і забула закрити вхідні двері.

"Нападник розумів, що жінка сама вдома. Він її відстежував, готувався до злочину. Зайшов, побачив що вона спить, почав збирати коштовності. Спочатку прокинулася дитина, потім жінка. Поки ще з'ясовується що саме було в квартирі. У кімнаті, де спала жінка, висипав її речі і підпалив", — зазначає начальник Житомирської поліції Артем Лісогор.

З місця злочину нападник поїхав на авто жертви. Його зафіксували в Ружинському районі, що майже в ста кілометрах. Там же і затримали підозрюваного. Ним виявився 22-річний молодий чоловік. Він зізнався у скоєному. Чоловік стверджує, що з жертвами знайомий не був і йшов тільки на крадіжку.

"Я хотів просто винести коштовності. Вбивати не планував. Наскільки мені було відомо, там була тільки одна п'яна жінка. Дитина мені завдала по спині ножове поранення", - повідомив чоловік.

Підозрюваного суд залишив під вартою на 60 діб. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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