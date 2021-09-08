Прости нас, Анна, ти на це не заслужила.

Українка Анна Бурак, приїхала до Італії на заробітки і померла на території аеропорту.

Про це громадський діяч Лука Абейте написав у Facebook.

За його словами, трагедія сталася в Неаполі, на території Міжнародного аеропорту Каподічіно. Українка раптово відчула себе погано. У цей момент її обікрали невідомі люди, відібравши гроші та особисті речі.

Лука Абейте розповів, що злочин нападники скоїли 3 вересня. Українці було 60 років. Нещастя сталося, коли вона готувалася до посадки на рейс в Україну. Жінці спробували допомогти медичні працівники, але їхні зусилля виявилися безуспішними.

Лука Абейте повідомив, що померла в Італії жінка протягом багатьох років не могла повернутися в Україну. Громадський діяч додав, що не існує меж для людської підлості. Так він висловився про таємниче зникнення накопичень Українки і додав, що ці гроші вона хотіла привести родині.

"Прости нас, Анна, ти на це не заслужила", – написав Абейте.

Анна Бурак протягом декількох років жила в містечку Валло ді Діана, де працювала доглядальницею, а також займалася волонтерською діяльністю. Місцеві жителі з повагою ставилися до Українки, її називали доброю і альтруїстичною.

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