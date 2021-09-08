Я дітей в жодному разі не кину.

У Кіровоградській області випустили під заставу Тетяну Вишневську, яка збила матір трьох дітей.

Про це повідомляє «Обозреватель».

За даними видання, коли жінка померла, її сім'я-діти і їх батько потрапила в складне фінансове становище. Чоловіка загиблої жінки звуть Олександр. Він все ще не зміг зізнатися дітям у тому, що насправді сталося з їх матір'ю.

"Я не знаю, як їм про це сказати», - зазначив отець Олександр.

Чоловік почав займатися оформленням опіки над дітьми, а також допомоги. Знайомі підтвердили, що йому зараз практично ні на що не вистачає грошей. Молодшій дитині на ім'я Богдан зараз всього півтора року. Його мама продовжувала годувати грудьми. Малюка довелося перевести на штучне вигодовування.

Олександр повідомив, що гроші на їжу для дітей вони з дружиною брали з державної допомоги. Через те, що похолодало, малюка на вулицю довелося деякий час батько виносити не міг. Не було теплих речей. Зараз виховувати трьох дітей самотньому батькові взялася допомагати його літня мати. Олександр почав оформлення декретної відпустки, яка б дозволила проводити час з дітьми.

"Я дітей в жодному разі не кину", - заявив батько.

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