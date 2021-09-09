Кому не пощастило

Рятувальники повідомили про підземні поштовхи на території нашої країни, які були зафіксовані в середу, 8 вересня

На сайті ДСНС поділилися оперативною інформацією за останню добу про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого походження на території України, передає Politeka.net.

Так, на Закарпатті о 16 годині 32 хвилини вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу с. Брестів Мукачівського району були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 2,5.

Рятувальники зазначили, що землетрус стався без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Зазначимо, останнім часом західну Україну частенько "струшує". Зокрема, низка землетрусів прокотилася навесні цього року. Сейсмологи пояснювали, чому це відбувається.

За словами завідуючої сейсмічної станції "Ужгород" Світлани Плишко, на Закарпатті активізувалася південно-західна сейсмічна зона.

Минулого разу джерело землетрусу знаходилося в районі Ужгорода на глибині 3 км. До цього поштовхи "прийшли" в Україну з Румунії і виникли в зоні гірського хребта Вранча, яка є сейсмоактивною зоною.

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