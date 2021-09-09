Всі свої 100 років Неоніла провела на Чернігівщині
100-річний ювілей відзначила мешканка Чернігова Неоніла Бруй. Вона народилася 7 вересня 1921 року в селі Шибиринівка. Тепер живе в Чернігові.
Історію довгожительки розповіло видання "Суспільне".
З 10 років Неоніла працювала в колгоспі, пережила Голодомор. І цей період називає найстрашнішим у житті. Війну зустріла випускницею педагогічного училища. Згадує, як навесні 1941 року в село прийшли німці.
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"Дивлюся у вікно, німець йде. Я злякалася. Він зайшов з бідончиком трилітровим, молока попросив. Мамка налила молока, і він марку дав нам молока. Через місяць стали вбивати. Поліцейські вбивали. А у мене партизани забрали пальто. Одне єдине було, і то забрали", - згадує жінка.
Неонілла пропрацювала вчителькою початкових класів 31 рік. У 32 роки Неоніла вийшла заміж, а через рік народила дочку.
Українка зізнається, що найбільше в житті боїться війни. Вона ніколи не пила і не курила і обожнювала яблука. Свого часу вона з'їла їх дуже багато.
"Не пила, не курила, не вживала. Не розгулювалась. Я дуже багато яблук їла. Кажуть, яблука - корисні фрукти", - розповіла вона.
Нагадаємо, 91-річний дідусь пішов до університету заради диплома магістра.
Як повідомляла Politeka, 100-річна українка вилікувалася від коронавірусу.
Також Politeka писала, що киянка відзначила 103-й день народження.