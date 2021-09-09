У Польщі відкрили в'їзд для українців, у тому числі – туристів.

Відповідну заяву зробив Дмитро Кулеба, глава МЗС України.

"Дуже хороша новина, яку всі чекали: з 9 вересня громадян України додали до категорії осіб, яким дозволено в'їзд до Польщі, в тому числі з метою туризму», - сказав Кулеба.

За його словами, потрапити до Польщі без проходження карантину зможуть українці, які вакцинувалися від коронавірусу або перехворіли COVID-19. Міністр повідомив, що в даний час для відвідування громадянами відкриті 133 країни, проте в кожній з цих держав діють різні правила для гостей.

Серед вимог можуть бути присутніми: повний курс вакцинації від коронавірусу, експрес-або ПЛР-тест. Міністр також розповів про запуск спеціальної лінії допомоги. Вона діятиме для підтримки туристів з України, які вирішили відвідати одну з країн Європи.

Кулеба повідомив, що Європа залишається одним з найбільш затребуваних пунктів призначення для мандрівників з нашої країни, тому питання створення згаданої лінії підтримки обговорили з представниками місцевої влади. Лінія туристичного супроводу вже діє і доступна українською мовою за телефоном 196-54. Зазначимо, що за офіційними даними за липень, українці могли відвідати 124 країни.

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