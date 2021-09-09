З'явилися подробиці трагічної ДТП з хасидами
9 вересня, під Києвом в ДТП потрапив мікроавтобус, в якому знаходилися 13 паломників-хасидів, один громадянин Ізраїлю загинув.
У 45-річного загиблого залишилося 12 дітей.
Як розповіла речник поліції Київської області Ірина Прянишникова, медики на місці ДТП намагалися реанімувати постраждалого ізраїльтянина, але на жаль, він загинув.
Раніше повідомлялося, що в Київській області потрапив в аварію мікроавтобус, водій якого повинен був доставити в аеропорт "Бориспіль" з Умані 13 паломників-хасидів.
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Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Відомо, що водієві автобуса 37 років. За даними правоохоронців, ДТП сталася о 4 годині ранку біля села Чупира, коли автобус проходив по 109 кілометру траси Київ – Одеса.
За попередніми даними, водій слідував у правому ряду з реверсивним рухом. Раптово його засліпило світло фар зустрічного авто. Водій спробував піти від зіткнення в лоб.
Під час маневру він правим боком машини врізався в автобус, який йшов назустріч. Автобус відкинуло в поле.
Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса розбився автобус з хасидами
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