В Україні планують обмежити використання одноразових пластикових виробів.

Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в Facebook.

"Президент підписав Закон»про обмеження обігу пластикових пакетів". На черзі-одноразові пластикові вироби", - зазначив Абрамовський.

За його словами, в Міністерстві разом з експертами розробили законопроект, який пропонує накласти обмеження на виробництво і обіг одноразових пластикових виробів. В основу ініціативи закладена Директива ЄС 2019. Документ планують зареєструвати в парламенті до кінця жовтня.

У Законі хочуть прописати обмеження ввезення в Україну, а також поширення виробів з одноразового пластику. Під заборону потрапили: соломинки, Мішалки для напоїв, шпажки, палички, ножі, ложки, виделки, склянки, тарілки, ватяні палички, основа для повітряних куль, контейнери для їжі, Кришки для напоїв.

За словами міністра, всю перераховану продукцію можна замінити аналогами. У документі також планують врахувати введення маркування, яке хочуть наносити на вироби з пластику, які поки заборонити не виходить. Таке маркування можуть отримати вологі серветки, засоби особистої гігієни для жінок, сигарети з фільтром, підгузники.

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