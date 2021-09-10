В Україні збільшили суму, яку громадяни зможуть пересилати готівкою без необхідності проходити перевірку фінмоніторингу.

Про це повідомляє Politeka.

За таку зміну проголосували 315 нардепів. При цьому, сума максимального переказу змінилася всього на гривню. Її підвищили з 4999 гривень до 5 тисяч. Таким чином депутати внесли зміну до Закону"Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом".

Тепер жителі нашої країни отримали можливість на умовах анонімності переводити суми до 5 тис. грн. включно. Раніше на цю суму поширювалася вимога фінансового моніторингу. Це стосується тільки тих людей, які користуються для переказів платіжними терміналами. Тепер додаткова перевірка, яка може викликати зволікання і певні незручності у користувачів стартує з суми в 5001 грн. При великих переказах банк вимагає користувача пройти додаткову процедуру ідентифікації.

До прийняття змін, банки були змушені забезпечити необхідне технічне рішення, яке б дозволяло пристроям самообслуговування видавати клієнтам здачу в розмірі однієї гривні. Завдяки змінам, з правової точки зору, ця проблема повинна бути вирішена.

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