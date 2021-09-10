Пожежа в багатоквартирному житловому будинку в Києві спалахнула в ніч на 10 вересня

Про подію на вул.Щусєва, 8-а у Шевченківському районі повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України у столиці.

Пожежа виникла на 8-поверсі 9-поверхового житлового будинку з розповсюдженням на 4 балкони 3-х квартир на 9-поверсі.

О 03:25 пожежу пожежникам вдалося локалізувати на орієнтовній площі 90 кв.м, а о 4: 13 - ліквідувати. В ході ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено 50 осіб, евакуйовано 6 осіб. Під час розгрібання залишків меблів у квартирі на 8-поверсі, виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження.

Внаслідок пожежі квартира на 8-поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено 4 балкони на 9-му поверсі.

На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу Головного управління.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Зазначимо, за даними ДСНС, за останню добу до Києва сталося 14 пожеж.

Нагадаємо, що вогонь охопив студентський гуртожиток, була вибухова хвиля: в якому стані постраждалі.

Як Politeka писала, що українець згорів живцем у палаючому авто, витягнути його не вдалося.

Також Politeka повідомляла, автобус врізався у фуру і згорів дотла, що відомо про жертви: кадри з місця трагедії.