На території окупованого Криму мама-блогер заради красивих кадрів влаштувала фотосесію з маленьким сином на обриві скелі.

Про це повідомляє crimea-news.com.

У розпорядження ЗМІ потрапив відеозапис, на якому видно, як дівчина і її маленький син позують перед камерою, сидячи біля обриву. При цьому, мати і син звісили ноги зі скелі. Журналістам не вдалося встановити особу матері.

Зйомку почали обговорювати користувачі соціальних мереж. Велика їх частина виявилася обурена поведінкою матері. Критикували дівчину найчастіше за те, що вона вирішила поставити під загрозу життя маленького сина, а також свою, заради ефектних фотографій.

Раніше ми повідомляли, що дівчинка спробувала повторити трюк, який побачила в Тіктоку і потрапила в лікарню. Йдеться про Челлендж, який став популярним в соціальних мережах, незважаючи на небезпеку для життя. Коли дівчинка ризикнула його повторити, їй потрібна була допомога лікарів. Натхненником для дитини став блогер Gregsabbak. На відео він показав, як кладе гральну кістку в рот. Після вона зникає і з'являється знову. Дівчинка спробувала повторити трюк. У неї не виявилося під рукою кубика, тому вона скористалася звичайною монетою. Дівчинка проковтнула монету, що застрягла потім у стравоході.

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