Українські фермери знищують урожай кавунів
Кадри знищення ягід було опубліковано в Telegram "Х... Херсон".
Чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни, які розбиваються об землю, вкриваючи її червоним "килимом".
Фермери вважають найкращим виходом пустити нереалізовані кавуни на добрива.
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Відомо, що продати кавуни вдається за ціною в районі 50 коп/1 кг, і для фермерів це не вигідно.
Відео можна побачити тут.
"Шкода хлопців, вирощували, а покупців немає" ," в дитячий будинок б віддали. А то знімають на публіку. Патріоти", " а що хотіли? Зібрати і щоб прям на поле покупець приїхав і купив і сам же перевантажив і відвіз? А не вийде вже так.
Та ж ситуація що і з огірками: виростити виростили, а купувати навіть по 1 грн на оптовому не хотіли (хоча в супермаркетах до 20 грн ціни). Шара скінчилася, тепер щоб заробити треба не тільки виростити і зібрати, а заздалегідь продумати куди і кому продукцію продати", - пишуть в мережі українці.
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