У Запоріжській області пройшла гроза і містом пронісся смерч
Смерчі в Україні пронеслися на вихідні 11 і 12 вересня. Так, наприклад, у Запоріжжі спостерігався величезний запорошений вихор, який ще називають "пиловим дияволом".
Відео зі стихією користувачі завантажили в соціальні мережі, пишуть "РИА Мелітополь".
Вирував він у полі, недалеко від села Ганно-Опанлинка Мелітопольського району (раніше територія Приазовського району). На щастя, обійшлося без постраждалих. Але масштаби стихії вражають.
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На ролику видно, як величезний пиловий вихор мчить по порожньому полю. Стовп досягав кілька метрів в діаметрі. Незважаючи на свій масштаб, смерч не дістався до житлових будинків і не заподіяв шкоди домашньому господарству і місцевим жителям.
Також очевидці фіксували повітряний вихор у селищі Приморське.
Варто відзначити, що пиловий вихор або піщаний вихор — атмосферне явище, що представляє собою вихровий рух повітря, що виникає у поверхні землі вдень в малохмарну погоду при сильному прогріванні земної поверхні сонячними променями.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
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