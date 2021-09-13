У Запоріжській області пройшла гроза і містом пронісся смерч

Смерчі в Україні пронеслися на вихідні 11 і 12 вересня. Так, наприклад, у Запоріжжі спостерігався величезний запорошений вихор, який ще називають "пиловим дияволом".

Відео зі стихією користувачі завантажили в соціальні мережі, пишуть "РИА Мелітополь".

Вирував він у полі, недалеко від села Ганно-Опанлинка Мелітопольського району (раніше територія Приазовського району). На щастя, обійшлося без постраждалих. Але масштаби стихії вражають.

На ролику видно, як величезний пиловий вихор мчить по порожньому полю. Стовп досягав кілька метрів в діаметрі. Незважаючи на свій масштаб, смерч не дістався до житлових будинків і не заподіяв шкоди домашньому господарству і місцевим жителям.

Також очевидці фіксували повітряний вихор у селищі Приморське.

Варто відзначити, що пиловий вихор або піщаний вихор — атмосферне явище, що представляє собою вихровий рух повітря, що виникає у поверхні землі вдень в малохмарну погоду при сильному прогріванні земної поверхні сонячними променями.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

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