За фактом події правоохоронці проводять перевірки
У неділю, 12 вересня, близько 17:00 раптово помер підліток. Допомогти хлопцеві медики не змогли. Трагедія сталася в Дніпропетровській області в місті Першотравенськ.
Деталі розповів портал Дніпро Час.
Можливою причиною смерті 15-річного підлітка міг стати газовий балон. Саме його напередодні компанія молодих людей купила в одному з місцевих супермаркетів.
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Дев'ятикласники принесли придбаний в магазині газовий балон невеликого обсягу на територію одного з приватних домоволодінь. Після чого на городі приватного будинку, що знаходиться на вулиці Гагаріна, хлопці почали грати з небезпечною речовиною. Один зі школярів відкрив ємність і вдихнув газ через рот.
Згодом хлопчикові стало погано і він впав. Врятувати дитину медикам не вдалося.
Варто відзначити, що при порушенні правил експлуатації будь-який газовий балон становить небезпеку. Якщо балон знаходиться в приміщенні, то при перевищенні концентрації газу і при появі іскри вибухне не балон, а ціла кімната.
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