В Оболонському районі Києва на території мікрорайону Пуща-Водиця сталася НП
У дитячому таборі "Артек" відпочивав 12-річний хлопчик з міста Кропивницький Павло Теровець. Після табору він потрапив до реанімації.
Деталі кричущого випадку розповів портал "Пульс" з посиланням на відомості адміністрації табору.
9 вересня 12-річний Павло Теровець з Кропивницького раптово відчув погіршення самопочуття. Його помістили в медичний центр табору під нагляд лікарів. А в неділю медсестра виявила дитину без свідомості.
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Хлопчика відразу перевели в реанімацію. Причина його смерті поки невідома, чекають результати медекспертів. На даний момент проводиться службове розслідування.
Відомо, що Павла виховував тільки батько. Ігор Теровець - людина з інвалідністю, він пересувається в інвалідному кріслі.
За словами друзів і знайомих, син для Ігоря Терівця був єдиною опорою і підтримкою в житті. Батько переніс кілька складних операцій, а тепер його вразило найбільше горе - він втратив сина.
Нагадаємо, що життя дитини раптово обірвалося, лікарі не допомогли.
Як повідомляла Politeka, трагедія з українкою за кордоном, пошуки тривали кілька днів.
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