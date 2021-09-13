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У дитячому таборі "Артек" відпочивав 12-річний хлопчик з міста Кропивницький Павло Теровець. Після табору він потрапив до реанімації.

Деталі кричущого випадку розповів портал "Пульс" з посиланням на відомості адміністрації табору.

9 вересня 12-річний Павло Теровець з Кропивницького раптово відчув погіршення самопочуття. Його помістили в медичний центр табору під нагляд лікарів. А в неділю медсестра виявила дитину без свідомості.

Хлопчика відразу перевели в реанімацію. Причина його смерті поки невідома, чекають результати медекспертів. На даний момент проводиться службове розслідування.



Відомо, що Павла виховував тільки батько. Ігор Теровець - людина з інвалідністю, він пересувається в інвалідному кріслі.

За словами друзів і знайомих, син для Ігоря Терівця був єдиною опорою і підтримкою в житті. Батько переніс кілька складних операцій, а тепер його вразило найбільше горе - він втратив сина.

Нагадаємо, що життя дитини раптово обірвалося, лікарі не допомогли.

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