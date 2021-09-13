До постанови Кабміну про встановлення карантину внесуть зміни, якими передбачать пом'якшення для вакцинованих або власників ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ідея змін передбачає, що обмеження в червоній і жовтій зонах не будуть ставитися до закладів, в яких відвідувачі і співробітники отримали ковід-сертифікат, ПЛР-тест, зроблений за 72 годину до відвідування, або довідку про перенесений коронавірус, яким людина хворіла не пізніше, ніж за кілька місяців до відвідування.

Глава уряду Денис Шмигаль окремо заявив про важливість вакцинації співробітників шкіл та інших навчальних закладів, щоб діти залишалися в безпеці. У МОЗ повідомили, що за тиждень кількість випадків коронавірусу збільшилася на шість тисяч осіб. При цьому, число людей, яких забрали в лікарню з цим діагнозом зросла на півтори тисячі.

В уряді оцінили поширення хвороби і по регіонах. Так вийшло, що найбільш високі темпи зараження коронавірусом зафіксували в Тернопільській, Львівській, Волинській та Чернівецькій областях. У зазначених регіонах особливо швидко зростає заповненість лікарняних ліжок, підключених до кисню. На 60% зросла кількість людей, яких забрали в лікарню з коронавірусом.

Нагадаємо, що у півтори тисячі хасидів знайшли коронавірус після візиту в Україну

Як повідомляла Politeka, в Україні розпочалися виїзні вакцинації

Також Politeka писала, що Україна перейде в "жовту" зону